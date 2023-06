NEW AMSTERDAM 5 TRAMA EPISODI. Torna in chiaro su Canale 5 la quinta stagione della serie tv targata NBC con il nuovo appuntamento mercoledì 28 giugno 2023. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

New Amsterdam 5 trama episodi 28 giugno 2023 su Canale 5

New Amsterdam 5 episodio 10 Non farlo per me. Max sta cercando di imparare la lingua dei segni per comunicare meglio con Wilder, ma quest’ultima si dichiara contrariata. Oltretutto Wilder riceve la visita di una paziente, sua ex insegnante e amica che le propone di far parte di un progetto allettante e molto ambizioso che riguarderebbe la creazione di una Scuola di Medicina per Non Udenti. Quando Horace realizza che la convivenza con Reynolds è molto penalizzante per suo figlio sul piano dei rapporti sociali e affettivi, si dice pronto ad andarsene. Iggy, che nel frattempo sembra essersi riappacificato con Martin, ha a che fare con Harlan, uno schizofrenico fuori controllo, e riesce a individuare la causa del suo bizzarro comportamento. Intanto Bloom si tormenta perchè non riesce ad aiutare la sorella Vanessa a guarire dalla tossicodipendenza. A causa di una dottoressa assente per malattia Max decide di addestrare un gruppo di tirocinanti nel reparto di Terapia Intensiva, mettendo in campo tutta la sua sensibilità.

New Amsterdam 5 episodio 11 Caduta libera. Helen torna a New York e manda dei messaggi a Max nei quali gli chiede di incontrarla ma lui, preso dal panico, per evitarla, decide di organizzare una gita in montagna con i colleghi. Durante l’escursione, Tennessee, la loro guida, cade da un precipizio e si ferisce gravemente. Max e gli altri la salvano con i mezzi di fortuna che hanno a disposizione. Reynolds invece rimane in ospedale per operare Manny, il figlio di un amico, ma durante l’intervento viene interrotto da una squadra di protezione radioattiva che ha rilevato una fuga di tallio proprio in quella sala operatoria. Riesce comunque a portare a termine l’intervento con successo. Iggy firma i documenti del divorzio. Max vede Helen ma decide di stare con Elizabeth.

New Amsterdam 5 episodio 12 Il posto giusto. Wilder fa notare a Max che lo studio clinico sul Lymphodril, un efficacissimo farmaco anticancro, non è stato eseguito correttamente, e che quindi i dati sono falsati. Max chiede quindi che venga effettuato un nuovo studio con parametri più inclusivi, altrimenti non metterà a disposizione i dati per l’approvazione del farmaco da parte dell’FDA. Reynolds viene a sapere che un suo paziente che era da tempo in lista d’attesa per il trapianto di polmone, ne ha comprato uno in Honduras e si e’ sottoposto all’intervento. Ma ha una crisi di rigetto e l’unico modo per salvarlo e’ espiantare l’organo. Iggy tenta disperatamente di far inserire Carla, alcolizzata e con problemi psichici, in un programma di recupero, ma la donna rifiuta.

New Amsterdam 5 streaming

New Amsterdam 5 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

