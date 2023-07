NEW AMSTERDAM 5 TRAMA EPISODI. Torna in chiaro su Canale 5 la quinta stagione della serie tv targata NBC con il nuovo appuntamento mercoledì 5 luglio 2023. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

New Amsterdam 5 trama episodi 5 luglio 2023 su Canale 5

New Amsterdam 5 episodio 13 Come posso aiutare? Per Max è l’ultimo giorno da direttore sanitario del New Amsterdam e decide di portare Luna alla Parata delle Sirene, ma viene richiamato in ospedale per aiutare Yulia, una paziente che soffre di una sindrome rarissima che solo lui e’ riuscito a curare in passato. Nel frattempo, Iggy si occupa di Dimi, il figlio di Yulia, che non parla da un anno. Yulia viene operata da molti chirurghi. L’intervento dura molte ore ma si conclude con successo. Nel futuro Luna diventa la nuova direttrice sanitaria del New Amsterdam.

New Amsterdam 5 streaming

New Amsterdam 5 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

