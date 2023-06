Chicago Med 7 torna stasera in tv giovedì 29 giugno 2023 in prima serata su Italia 1 la settima stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Med 7 trama episodi 29 giugno 2023 su Italia 1

Chicago Med 7 trama episodio 11 Il passato ritorna sempre. In questa puntata, la dottoressa Hammer e il dottor Charles seguono una ragazza che ha avuto complicazioni in seguito a un’operazione di chirurgia plastica illegale, mentre il dottor Scott ritrova una coppia di “amici” – il cui figlio viene portato al Med per una frattura al braccio – e il dottor Marcel e la dottoressa Blake si scontrano con Shentu in merito a un intervento su un famoso giocatore di fooball. Il passato da poliziotto di Scott torna ancora una volta a bussare alla sua porta. Terrell e Carmen Walker si presentano la pronto soccorso con il figlio Darius che ha riportato una frattura a un braccio. Scott non vedeva Terrell da circa 12 anni e tra i due c’è da tempo una frattura mai ricucita. Shentu incontra la Goodwin in merito a una class-action portata avanti contro l’ospedale dallo studio dove lavora Avery Quinn, la figlia della dottoressa Blake. Vanessa chiede a Maggie di andare a cena da lei. L’infermiera teme l’incontro con i genitori adottivi della ragazza e chiede conforto a Sharon. West Tucker, noto giocatore di football, arriva in ospedale. Necessita di un trapianto di fegato ma la dottoressa Blake è contraria. Il paziente è un alcolista, non è sobrio da almeno sei mesi ed è contrario al protocollo procedere con il trampianto. Shentu, però, sembra pensarla diversamente…

Chicago Med 7 streaming

Chicago Med 7 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

