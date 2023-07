Cellular film stasera in tv 4 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Cellular è il film stasera in tv martedì 4 luglio 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cellular film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 29 aprile 2005

GENERE: Azione, Poliziesco, Thriller

ANNO: 2004

REGIA: David R. Ellis

CAST: Kim Basinger, Chris Evans, Jason Statham, Eric Christian Olsen, William H. Macy, Noah Emmerich, Matt McColm, Richard Burgi, Caroline Aaron, Eric Etebari, Adam Taylor Gordon, Rick Hoffman, Brendan Kelly, Jessica Biel, Esther ‘Tita’ Mercado

DURATA: 94 Minuti

Cellular film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Il giovane Ryan quando riceve la chiamata di una donna. Dall’altro capo del telefono c’è Jessica Martin (Kim Basinger), un’insegnante di liceo, rapita, insieme ai suoi figli, da cinque sconosciuti. Cosa vogliano loro da lei non è dato sapere, ma Ryan (Chris Evans) non può nemmeno sapere se l’atterrita voce che sente all’altro capo del telefono sia o meno veritiera. Eppure, scacciata la paura, il giovane entra in azione per salvarla ritrovandosi, ben presto, catapultato in un mondo di oscuro terrore.

Cellular film stasera in tv: curiosità

Chris Evans per realizzare le acrobazie in auto è stato addestrato per cinque settimane in una scuola di acrobazie di Los Angeles. La maggior parte delle acrobazie sono fatte dagli stessi attori.

Nel 2008 è stato girato un remake cinese: Connected.

La casa in cui è rinchiusa Jessica Martin (Kim Basinger) è la stessa affittata dalla famiglia Connor nella seconda e ultima stagione della serie tv Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2009).

Cellular streaming

Cellular streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Cellular film stasera in tv: trailer

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili