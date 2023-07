Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 5 luglio 2023

DELITTI IN PARADISO EPISODI. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 5 luglio 2023 su Rai 2 con gli episodi della nona stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Delitti in Paradiso stagione 12 episodio 3 Un tuffo nel passato. Un’abile truffatrice organizza la falsa vendita di una paradisiaca spiaggia, che in realtà non può essere legalmente venduta. Ma durante il tentativo di truffa, la donna viene trovata assassinata. Ed ecco che inaspettatamente dal passato della vittima riemerge la figura di un uomo che era stato suo amante e complice, e che tutti avevano creduto morto in seguito ad una violenta e misteriosa “spedizione punitiva”. Nel frattempo, Marlon è impegnato su un caso di merci contraffatte nella speranza di far buona impressione sul Commissario.

Delitti in Paradiso stagione 11 episodio 3 L’ultimo volo. Neville indaga sulla misteriosa morte del fondatore di una famosa società, avvenuta durante un lancio con paracadute da un aereo. La vittima è stata trovata pugnalata e impigliata tra i rami di un albero. La prima difficoltà, apparentemente insormontabile, consiste nel definire la stessa scena del crimine. Infatti, dove può essere avvenuto l’omicidio se al momento del lancio la vittima era ancora viva, mentre quando è atterrata era già morta? Per trovare la risposta sarà necessario indagare innanzitutto sul passato sia della vittima che della società a cui apparteneva, ma anche di tutti i membri del gruppo che lavoravano con lui e che hanno partecipato al volo.

