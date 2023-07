Chicago Fire 11 trama episodi 6 luglio 2023 su Italia 1

CHICAGO FIRE 11 EPISODI 6 LUGLIO 2023. Arriva su Italia 1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 11 trama episodio 1 Resisti. Al via l’undicesima stagione della serie e riprendiamo da dove si era conclusa la precedente. Kelly e Stella sono in luna di miele. Qualcuno osserva da fuori la baita dove hanno deciso di trascorrere i primi giorni come marito e moglie. Si tratta di due uomini appartenenti al traffico di droga che Severide ha aiutato a smantellare. I criminali fanno irruzione, ma, fortunatamente, questa volta la polizia era al passo. Si è scoperta una talpa nel dipartimento e gli agenti riescono a intervenire in tempo. Di ritorno alla caserma 51 per Stella c’è subito un problema da risolvere. Mason Locke ha deciso di lasciare la squadra per tornare al suo precedente impiego, così c’è di nuovo un posto da coprire. Chi arriverà? Intanto, Gallo ha l’occasione di incontrare Hawkins e scopre che lui si è preso tutte le colpe per salvare la carriera di Violet. Gallo decide di dire tutto all’amica. Come finirà tra i due? Problemi di coppia anche per Sylvie. La relazione a distanza con Casey è sempre più difficile da sostenere e il ritorno, inatteso, di Kyle Sheffield, il suo ex fidanzato, potrebbe cambiare le carte in tavola.

Chicago Fire 11 trama episodio 2 Ogni cicatrice racconta una storia. Un delicato intervento in un cantiere edile porta Kidd a riflettere sul nuovo arrivato Carver. Come ben sappiamo, lei ha parecchi dubbi sul vigile del fuoco, ma Boden è certo che sia un grande valore aggiunto per la 51. Lavorando sul campo insieme a lui, Stella inizia a pensare che il Capo possa averci visto giusto. Nel frattempo, Cruz decide di portare Javi – a casa da scuola per le vacanze – in Caserma e tutti stanno al gioco trattando il ragazzino come un vero candidato! Mentre la relazione tra Hawkins e Violet sboccia, i due progettano il primo weekend via insieme, per Sylvie, al contrario, la separazione da Matt è molto dura da gestire, anche perché la donna ha deciso di non confidarsi con nessuno riguardo alla recente rottura. Gallo, infine, messosi il cuore in pace riguardo a Violet, decide di rivolgere la sua attenzione altrove.

