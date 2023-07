Chicago P.D. 10 trama episodi 7 luglio 2023 su Italia 1

Chicago P.D. 10 torna stasera in tv venerdì 7 luglio 2023 su Italia 1 con la decima stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago P.D. trama stagione 10 episodio 3 Il buon samaritano. Ci siamo. E’ arrivato l’episodio in cui diremo addio a Jay Halstead. Il suo interprete, Jesse Lee Soffer, ha infatti deciso di lasciare lo show. Si tratta di un addio importante, Soffer è stato tra i protagonisti fin dalla prima puntata. Sostituirlo non sarà semplice. La squadra indaga su una serie di brutali rapine in farmacia. Halsted segue con convinzione una posta, ma Upton ha idee diverse. Il caso purtroppo prende una brutta piega e Jay si troverà in una situazione a dir poco delicata. Un uomo perde la vita. Il senso di colpa è forte. Voight propone, come sempre, una soluzione di copertura. Ma per Jay la misura è colma. La sua strada e quella dell’Intelligence si separano. Sarà per sempre? E cosa succederà al rapporto con sua moglie Hailey?

Chicago P.D. trama stagione 10 episodio 4 Dove vivi? Jay se ne è andato. Il suo posto all’Intelligence è stato preso da Dante Torres. E il suo primo caso con la squadra si rivelerà per lui particolarmente spinoso, ma questo ci permetterà di conoscere qualcosa in più del suo passato. La prima giornata sul un nuovo posto di lavoro può essere difficile, si sa. E Dante, molto impegnato, ha evitato di rispondere alle chiamate di una certa Provi, un’anziana signora che vive nel suo quartiere. Purtroppo, quando il giovane si decide ad andare da lei per capire quale sia il problema, è troppo tardi. La donna è stata vittima di una rapina finita male. Per Dante è un durissimo colpo, capire che Provi lo stava chiamando mentre moriva gli spezza il cuore. Ma non può permettersi di crollare, Provi deve avere giustizia. Voight e Atwater lo mettono in guardia: non sarà semplice portare avanti un’indagine tra la sua gente. E i fatti daranno loro ragione.

Chicago P.D. streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

