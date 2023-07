In questo mondo di ladri film stasera in tv 8 luglio: cast, trama, streaming

In questo mondo di ladri è il film stasera in tv sabato 8 luglio 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

In questo mondo di ladri film stasera in tv: cast

La regia è di Carlo Vanzina. Il cast è composto da Carlo Buccirosso, Valeria Marini, Biagio Izzo, Enzo Iacchetti, Max Pisu, Ricky Tognazzi, Leo Gullotta, Nicola Pistoia, Luca Sandri, Stefano Santospago, Mariella Valentini, Daniele Bettini, Enzo Iachetti, Gianluca Gobbi, Roberto Carletta, Simonetta Guarino, Mario Zucca, Maria Paiato.

In questo mondo di ladri film stasera in tv: trama

Richiamandosi a una ben nota canzone di Antonello Venditti, i fratelli Vanzina confezionano una commedia che, una volta tanto, non fa dello sproloquio il proprio punto di forza. Fabio, Monica, Nicola, Walter e Lionello rimangono bellamente gabbati dal classico investimento in multiproprietà. Infuriati tentano le vie legali. Ma la loro denuncia ha un ben misero effetto e i truffatori la fanno franca. I malcapitati decidono, così, di rifarsi con una truffa a una banca.

In questo mondo di ladri streaming

streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

In questo mondo di ladri film stasera in tv: trailer

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili