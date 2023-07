TIM Summer Hits arriva su Rai 2 a partire da stasera in tv domenica 9 luglio 2023 in prima serata condotto da Andrea Delogu e Nek per passare l’estate in musica. Ecco di seguito anticipazioni e la scaletta dei cantanti della prima serata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

TIM Summer Hits cantanti e scaletta 9 luglio 2023 su Rai 2

È previsto per domenica 9 luglio, su Rai 2 il nuovo appuntamento con TIM Summer Hits, la kermesse musicale dell’estate, condotta da Andrea Delogu e Nek. Una serata emozionante, con la musica più amata del momento, che accenderà ancora per una sera Piazza del Popolo a Roma – dalla prossima settimana, infatti, sarà Piazza Fellini a Rimini a ospitare il palco di TIM Summer Hits – e farà cantare il pubblico a casa sulle note dei tormentoni di alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali. Nel corso della puntata, non mancheranno poi le incursioni nel backstage di TIM Summer Hits, presieduto da Gli Autogol che proveranno a strappare alcune interessanti curiosità agli artisti ospiti della serata. Diversi saranno inoltre i collegamenti con Ema Stokholma, direttamente dal box di Rai Radio 2.

Ospiti di questa puntata: Ana Mena, Arisa, Ava, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boro, Carl Brave, Coma_Cose, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi, Federica Carta, Guè, Levante, Mara Sattei, Marracash, Matteo Romano e Luigi Strangis, Merk & Kremont, Orietta Berti, Piero Pelù e Alborosie, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Shade, Sophie And The Giants, Tananai, Tony Effe, Wayne, Wax.

TIM Summer Hits anche su Rai Radio 2

Rai Radio2, con le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo, e Radio Italia saranno le radio ufficiali di TIM Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia Tv ogni venerdì sera dalle 21 e il sabato mattina dalle 9.

TIM Summer Hits streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardarlo in streaming in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l'app RaiPlay disponibile per iOS e Android. Sarà anche in diretta simulcast su Rai Radio 2 e disponibile in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay.

TIM Summer Hits sarà super social, infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite l'hashtag ufficiale #timsummerhits. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

