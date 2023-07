The Fast And The Furious Tokyo Drift film stasera in tv 10 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

The Fast And The Furious Tokyo Drif è il film stasera in tv lunedì 10 luglio 2023 in onda in prima serata su Italia 1.

The Fast And The Furious Tokyo Drift film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 14 luglio 2006

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2006

REGIA: Justin Lin

CAST: Lucas Black, Bow Wow, Brian Tee, Zachery Ty Bryan, Nikki Griffin, Sung Kang, Jason Tobin, Nathalie Kelley, Caroline de Souza Correa, Drew Michael Gallagher, Masami Kosaka

DURATA: 104 Minuti

The Fast And The Furious Tokyo Drift film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Sean Boswell è un adolescente irrequieto dedito alle corse clandestine di auto superveloci. Il ragazzo finisce nei guai a causa di una corsa e sua madre lo manda in Giappone dal padre che fa il militare a Tokyo. Non passa molto tempo prima che Sean entri in contatto con la locale comunità di piloti clandestini. Sean viene sconfitto nella sua prima gara clandestina da D.K., signore indiscusso delle corse legato alla mafia locale e …

The Fast And The Furious Tokyo Drift film stasera in tv: curiosità

In Italia il film ha incassato al botteghino 3,3 milioni di euro .

Si tratta del terzo capitolo della serie Fast and Furious.

Per il ruolo di Sean Boswell era stato inizialmente scelto Channing Tatum, ma poi la parte fu affidata a Lucas Black.

Vin Diesel appare in un cameo del girato nel ruolo di Dominic Toretto (i motivi della sua presenza saranno raccontati in Fast and Furious 7).

Keiichi Tsuchiya, uno dei primi a fare drift, fa un’apparizione nel ruolo di un pescatore, durante la scena in cui Sean si allena a driftare nel porto. Un altro pilota di drift, Rhys Millen, appare nel film: è uno dei passeggeri dell’aereo.

The Fast And The Furious Tokyo Drift streaming

The Fast And The Furious Tokyo Drift streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Fast And The Furious Tokyo Drift film stasera in tv: trailer

