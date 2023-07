10 regole per fare innamorare film stasera in tv 11 luglio: cast, trama, streaming

10 regole per fare innamorare è il film stasera in tv martedì 11 luglio 2023 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

10 regole per fare innamorare film stasera in tv: cast

La regia è di Cristiano Bortone. Il cast è composto da Vincenzo Salemme, Guglielmo Scilla, Enrica Pintore, Trio Medusa, Giulio Berruti, Pietro Masotti, Fatima Trotta, Piero Cardano, Cinzia Mascoli, Giorgio Verduci.

10 regole per fare innamorare film stasera in tv: trama

Ex studente di astrofisica, sensibile e sognatore, Marco è un maestro d’asilo innamorato di Stefania (Enrica Pintore, qui all’esordio sul grande schermo). Bella e irraggiungibile, la ragazza sembra destinata a rimanere per lui soltanto un sogno. Nonostante i consigli dei suoi amici, nonché coinquilini, infatti, Marco si rivela un pessimo seduttore. Un giorno, a sorpresa, arriva Renato (Vincenzo Salemme), brillante chirurgo estetico, grande conquistatore e padre di Marco. Lui sì che conosce la giusta tattica “per fare innamorare”: 1 Conosci la tua preda; 2 Fatti notare; 3 Falle conoscere una parte poetica di te; 4 Sii ironico e senza vergogna; 5 La prima serata deve essere assolutamente indimenticabile; 6 Mai chiamare per primi dopo la prima sera; 7 Elimina il tuo avversario; 8 Fatti desiderare; 9 Torna sempre al massimo; 10 Non ti concedere al 100%. Dieci semplici regole, che illustrerà per bene al suo figliolo, il quale, però, non si rivelerà esattamente recettivo…

10 regole per fare innamorare film stasera in tv: curiosità

La pellicola è la trasposizione cinematografica del romanzo omonimo scritto da Guglielmo Scilla, che nel film intepreta il protagonista Marco.

10 regole per fare innamorare streaming

10 regole per fare innamorare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

10 regole per fare innamorare film stasera in tv: trailer

