Ancora auguri per la tua morte film stasera in tv 11 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Ancora auguri per la tua morte è il film stasera in tv martedì 11 luglio 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ancora auguri per la tua morte film stasera in tv: scheda e cast

GENERE: Horror, Thriller

ANNO: 2019

REGIA: Christopher Landon

CAST: Jessica Rothe, Ruby Modine, Israel Broussard, Suraj Sharma, Rachel Matthews, Charles Aitken, Sarah Yarkin, Steve Zissis, Wendy Miklovic, Caleb Spillyards, Laura Clifton

DURATA: 100 Minuti

Ancora auguri per la tua morte film stasera in tv: trama

Tree (Jessica Rothe) scopre che morire di continuo è stato sorprendentemente più facile dei pericoli che la attendono.

Ancora auguri per la tua morte recensione

Ancora auguri per la tua morte, film diretto da Christopher Landon, è il sequel dello slasher movie Auguri per la tua Morte con protagonista ancora una volta la bella e popolare Tree Gelbman, interpretata da Jessica Rothe. RECENSIONE COMPLETA IN ARRIVO.

Ancora auguri per la tua morte film stasera in tv: curiosità

La pellicola è una nuova produzione di Jason Blum e vede ancora Jessica Rothe protagonista.

La data di uscita mondiale doveva essere il giorno di San Valentino, tuttavia negli Stati Uniti la prima del film è stata fissata al giorno precedente, il 13 febbraio 2019.

Ancora auguri per la tua morte streaming

Ancora auguri per la tua morte streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ancora auguri per la tua morte film stasera in tv: trailer

