Ocean’s Twelve film stasera in tv 11 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Ocean's Twelve è il film stasera in tv martedì 11 luglio 2023 in onda in seconda serata su Rete 4.

Ocean’s Twelve film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Commedia

ANNO: 2004

REGIA: Steven Soderbergh

CAST: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Andy Garcia, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones, Casey Affleck, Scott Caan, Vincent Cassel, Elliott Gould, Eddie Jemison, Carl Reiner, Shaobo Qin, Don Cheadle, Jeroen Krabbé, Bruce Willis, Peter Fonda,

DURATA: 125 Minuti

Ocean’s Twelve film stasera in tv: trama

La banda di Danny Ocean (George Clooney) formata da Rusty Ryan (Brad Pitt), Linus Caldwell (Matt Damon) esperto di esplosivi, Basher Tarr (Don Cheadle) e lo scassinatore Frank Catton, è stata artefice tre anni fa di una delle rapine più rischiose e remunerative della storia. Al proprietario di casino Terry Benedict la banda rubò anche l’ultimo centesimo dal suo caveau di Las Vegas. I membri della banda dopo essersi divisi i 160 milioni di dollari di bottino, hanno cercato di vivere durante questi tre anni onestamente. Ma purtroppo non è facile per gente come loro. Qualcuno infrange la Regola Numero Uno e denuncia tutti a Benedict. Ora non ci sono alternative: bisogna restituire i 160 milioni di dollari con gli interessi a Benedict per salvare la pelle. Ma ben presto la banda scopre che Benedict non è l’unico sulle loro tracce…

Ocean’s Twelve film stasera in tv: curiosità

Il film non ha riscosso il successo del precedente Ocean’s Eleven.

Nel film compare anche l’attore Bruce Willis nella parte di se stesso.

Julia Roberts nel film è Tess, che a sua volta interpreta Julia Roberts.

Ocean’s Twelve streaming

Ocean's Twelve streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Ocean’s Twelve film stasera in tv: trailer

