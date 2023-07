Chicago Fire 11 trama episodi 13 luglio 2023 su Italia 1

CHICAGO FIRE 11 EPISODI 13 LUGLIO 2023. Arriva su Italia 1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 11 trama episodio 3 Completamente a pezzi. La puntata inizia su toni decisamente leggeri. Stella vuole a tutti i costi un ufficio, proprio come gli altri ufficiali della caserma. Così, ottenuta l’autorizzazione da Boden di usare come spazio la lavanderia, recluta Carver per aiutarla. Nel frattempo, Severide incrocia nuovamente sulla sua strada il detective Pryma. Kelly viene chiamato come consulente su una scena del crimine, inizialmente Pryma è decisamente infastidito dalla sua presenza, in seguito, però, tra i due i rapporti si fanno più collaborativi. Sylvie, intanto, decisa a superare la rottura con Casey, pianifica per Violet ed Evan un pranzo. Momenti di gioia per la coppia che, purtroppo, non dureranno. La tragedia, per quanto inaspettata, è dietro l’angolo…

Chicago Fire 11 trama episodi 6 luglio 2023 su Italia 1

Chicago Fire 11 trama episodio 4 Il centro dell’universo. Evan Hawkins è morto, tragicamente, svolgendo al meglio il suo lavoro. Violet cerca di farsi forza, ma il dolore è lancinante. A inizio puntata vediamo che le è quasi impossibile anche alzarsi dal letto. Come potrà andare avanti? Anche per Boden la morte del collega è stata un duro colpo. Lo si intuisce da una conversazione che ha con il figlio, preoccupato, comprensibilmente, per il padre. Passano i giorni, la vita continua. Sylvie e Stella sono preoccupate per l’amica Violet. Dal funerale hanno avuto pochi contatti con lei e vorrebbero esserle più vicine. La paramedica non è ancora tornata al lavoro. Sarà, però, Severide ad andarle in aiuto. Nel frattempo, mentre alla 51 continua il lavoro quotidiano, Gallo è alle prese con la nipote di Hermann e la situazione potrebbe farsi esplosiva. Stella, invece, si ritrova alla stazione di polizia per pagare la cauzione a Carver che è stato arrestato. Tra i due i rapporti, come sappiamo, non sono proprio idilliaci. Che cosa ha combinato Carver? Cosa nasconde a Stella riguardo al suo passato? E perché ha chiamato proprio lei per farsi tirare fuori dai guai?

