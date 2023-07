Chicago Med 7 trama episodi 13 luglio 2023 su Italia 1

Chicago Med 7 torna stasera in tv giovedì 13 luglio 2023 in prima serata su Italia 1 la settima stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Med 7 trama episodio 14 Tutto ciò che ho perso. Nella scorsa puntata, Maggie ha scoperto di avere una massa sospetta. In spasmodica attesa dei risultati degli esami cui si è sottoposta, l’infermiera aiuta Will con un paziente, che, a causa della polio, è stato costretto a vivere gli ultimi 60 anni in un polmone d’acciaio. Complice il suo stato emotivo, Maggie lega molto con l’uomo. Fortunatamente, in seguito la donna riceve i risultati della biopsia: è negativa. Nel frattempo, Stevie scopre che sua madre era ricoverata nel riparto di psichiatri dell’ospedale e che sta per essere dimessa. Il dottor Charles l’ha seguita per tutte queste settimane senza fargliene parola e Stevie non la prende bene. Dopo il famigerato bacio, il dottor Marcel e la dottoressa Blake sono di nuovo chiamati in causa per un nuovo trapianto. Crockett vuole parlare con Pamela di quanto accaduto, lei però prende le distanze, ma è evidente che prova qualcosa per lui.

Chicago Med 7 trama episodio 15 L’importanza della flessibilità. Il dottor Scott sospetta che Milena, una sua paziente possa essere una spacciatrice e decide quindi di chiamare sua sorella poliziotta per avere maggiori informazioni. Scoprendo che la donna potrebbe essere legata alla mafia serba, decide di confessarle il suo passato da poliziotto, nel caso in cui avesse bisogno di aiuto. Nel frattempo, mentre Will deve decidere come spendere la sua ricompensa da informatore pari a 1,2 milioni di dollari, Charles e Taylor aiutano una paziente che crede di essere infestata da parassiti, ma scoprono che in realtà le ferite sul corpo della donna, sono autoinflitte. Infine, Marcel e Blake si ritrovano alle prese con un chirurgo arrogante, il dottor Justin Morris. L’uomo vuole escludere dall’équipe trapianti Marcel e affronta a duro muso il collega. Durante l’operazione, Morris critica duramente il lavoro di Marcel, ma quest’ultimo farà una scoperta, facendolo ricredere.

Chicago Med 7 streaming

Chicago Med 7 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago Med: link utili