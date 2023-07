Flightplan film stasera in tv 13 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Flightplan è il film stasera in tv giovedì 13 luglio 2023 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Flightplan film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 4 novembre 2005

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2005

REGIA: Robert Schwentke

CAST: Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean, Marlene Lawston, Kate Beahan, Christopher Gartin, Shane Edelman, Judith Scott, Ina Barron, Matt Bomer, Assaf Cohen

DURATA: 98 minuti

Flightplan film stasera in tv: trama

Dopo la tragica scomparsa del marito, Kyle Pratt (Jodie Foster), ingegnere aerospaziale, si imbarca con la figlia Julia su un volo transoceanico per andare al funerale. Kyle insieme con la figlia Julia si imbarca nel volo che da Berlino la porterà a casa, a New York. Durante il viaggio la bambina sparisce misteriosamente senza lasciare nessuna traccia. Kyle, già molto sofferente per la recente morte del marito, comincia a cercare in tutto l’aereo la sua bambina, Ma sembra che nessuno si ricordi di lei o che l’abbia vista e non risulta nemmeno registrata tra i passeggeri. La ricerca diventa sempre più disperata. In aiuto di Kyle si mobilitano il capitano Rich e il poliziotto di bordo Gene Carson. Ma tutto sembra confermare che la bambina non è mai stata a bordo del velivolo. Ma Kyle lo sa bene che Julia era con lei. Dunque qualcuno ha rapito la bambina. Ma nessuno le crede…

Flightplan film stasera in tv: curiosità

Le riprese del film si sono svolte in parte Germania, a Berlino e a Leipzig nella halle Airport, e in parte negli Stati Uniti, a Hollywood, Los Angeles, Mojave.

Flightplan streaming

Flightplan streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Flightplan film stasera in tv: trailer

