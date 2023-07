A ruota libera film stasera in tv 15 luglio: cast, trama, streaming

A ruota libera è il film stasera in tv sabato 15 luglio 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

A ruota libera film stasera in tv: cast

La regia è di Vincenzo Salemme. Il cast è composto da Vincenzo Salemme, Sabrina Ferilli, Maurizio Casagrande, Carlo Buccirosso, Manuela Arcuri, Massimo Ceccherini, Nando Paone, Antonella Morea, Roberto Posse, Giuseppe De Rosa, Fabio Canino.

A ruota libera film stasera in tv: trama

Pericle Caruso (Vincenzo Salemme) è un uomo pieno di vita e non accetta le limitazioni imposte da una dolorosa ernia del disco. Per questo motivo si sottopone a una rischiosa operazione in Francia, che era stata sconsigliata dal suo amico ortopedico Mario, ed eseguita dal presidente dell’Associazione Medici d’Europa, carissimo amico del primario della clinica in cui lavora Mario. L’operazione non riesce e Pericle finisce in carrozzella, per cui cita in giudizio il chirurgo. L’udienza si tiene in agosto e Mario vorrebbe evitare di testimoniare, ma Pericle va a prelevarlo di persona con l’aiuto della sua fisioterapista Silvia e della vecchie zie, Natalizia e Beatrice, mascoline e avide.

A ruota libera streaming

A ruota libera streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

