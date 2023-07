Il Giovane Montalbano Ritorno alle origini: trama e streaming stasera in tv

Il Giovane Montalbano Ritorno alle origini con Michele Riondino va in onda stasera in tv lunedì 17 luglio 2023 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio tratto dai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il Giovane Montalbano Ritorno alle origini: trama

Sono i tempi in cui si costruiscono e si stringono i legami tra colleghi e in cui Salvo, ancora un po’ spaesato, prende le prime importanti decisioni che riguardano la sua vita privata. Per il suo carattere difficile, per il suo innato bisogno di autonomia e solitudine, Salvo tronca la relazione con Mery, la sua fidanzata fin dai giorni di Mascalippa. E proprio mentre sta metabolizzando la fine di quest’amore arriva Mimì Augello, il nuovo vicecommissario, donnaiolo incallito e impenitente. All’inizio tra i due i rapporti sono difficili avendo due caratteri molto diversi e la situazione si fa ancora più tesa quando Augello mette gli occhi su Livia, una ragazza entrata nella vita di Montalbano per via di un caso difficile su cui si trova a indagare.

Il Giovane Montalbano Ritorno alle origini: cast e curiosità

La regia è di Gianluca Maria Tavarelli, mentre il cast è composto da Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati e Massimo De Rossi. Il film è tratto dall’omonimo racconto contenuto ne La prima indagine di Montalbano e da Pezzetti di spago assolutamente inutilizzabili contenuto ne Gli arancini di Montalbano scritto da Andrea Camilleri, edite da Arnoldo Mondadori Editore.

Il Giovane Montalbano streaming

