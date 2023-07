Obbligo o Verità film stasera in tv 18 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Obbligo o Verità è il film stasera in tv martedì 18 luglio 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Obbligo o Verità film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Truth or Dare

DATA USCITA: 21 giugno 2018

GENERE: Horror, Thriller

ANNO: 2018

REGIA: Jeff Wadlow

CAST: Lucy Hale, Tyler Posey, Landon Liboiron, Sam Lerner, Violett Beane, Nolan Gerard Funk, Sophia Ali, Brady Smith, Aurora Perrineau, Hayden Szeto

DURATA: 103 Minuti

Obbligo o Verità film stasera in tv: trama

Un gruppo di amici all’ultimo anno di università approfitta delle vacanze dello Spring Break per concedersi un viaggio in una delle tipiche mete degli studenti americani, il Messico. Inizialmente restia ad unirsi a loro, Olivia viene praticamente costretta dall’amica del cuore Markie a partecipare, perché è l’ultima volta che trascorreranno insieme questo spensierato momento di svago prima che le loro strade si dividano. Olivia viene convinta con l’inganno a partecipare a una versione soprannaturale del gioco Truth or Dare (Obbligo o verità) in una chiesa sconsacrata. La sessione di gioco non si conclude e la perseguita anche quando torna a casa, rivelando la sua natura micidiale.

Obbligo o Verità recensione

Il regista Jeff Wadlow fa un ottimo lavoro dietro la macchina da presa. Anche la trama risulta interessante ideata dallo stesso regista insieme agli sceneggiatori Jillian Jacobs, Michael Reisz e Christopher Roach. I caratteri psicologici dei vari personaggi e le relazioni tra loro sono particolarmente studiate con un attenzione anche agli effetti dei social media, capaci di diffondere ogni tipo di messaggio in maniera virale. Attraverso questo horror gli autori mettono a fuoco le inquietudini più profonde della società di oggi. Originale è l’idea di incentrare la storia su un gioco conosciuto molto bene dai giovani, ma a cui i protagonisti sono costretti a giocare, pena la morte, da un’entità diabolica, Callux, il cui malvagio e deformato sorriso appare sul volto delle sue vittime. Il cast pur essendo molto giovanile è di buon livello. I protagonisti Olivia e Lucas sono interpretati da due attori noti per i ruoli televisivi: Lucy Hale (Aria Montgomery di Pretty Little Liars) e Tyler Posey, protagonista di Teen Wolf, Jane The Virgin e della serie di Scream. Anche Violett Beane (Markie) è un volto noto delle serie TV The Flash e The Resident.

Obbligo o Verità film stasera in tv: curiosità

Negli Stati Uniti la pellicola ha incassato nelle prime 5 settimane di programmazione 40,3 milioni di dollari e 19,1 milioni di dollari nel primo weekend.

La pellicola è prodotta da Blumhouse, casa di produzione specializzata in horror a basso budget, che ha alle spalle successi come Scappa e Split e Paranormal Activity.

Lucy Hale e Tyler Posey sono molto amati dal pubblico più giovane grazie alle due serie tv Pretty Little Liars e Teen Wolf.

La sequenza iniziale dell’iPhone è stata filmata dal cast stesso mentre era in vacanza in Messico.

I vari attori hanno dovuto mimare con il volto la struttura del sorriso di Callux, prima di essere modificati in seguito in post produzione.

Obbligo o Verità streaming

Obbligo o Verità streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Obbligo o Verità film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=9OS_iwEkcK8

