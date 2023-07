DELITTI IN PARADISO EPISODI. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 19 luglio 2023 su Rai 2 con gli episodi della nona stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 19 luglio 2023

Delitti in Paradiso stagione 12 episodio 5 La casa dei miracoli. Mentre il commissario Selwyn Patterson tenta con fatica di costruire un rapporto con sua figlia Andrina, che ha appena conosciuto, e Neville attende con ansia l’arrivo di Sophie per iniziare con lei una convivenza, durante una raccolta fondi a favore dei bambini abbandonati dell’isola, presso la Casa dei Miracoli si consuma uno strano delitto. Un ex ospite della casa, diventato un uomo ricco e famoso, viene trovato morto accoltellato. Molti elementi, a partire dal coltello usato per il delitto, sembrano non convincere. E a poco a poco, dal passato di alcune persone coinvolte nella storia, emergono dei risvolti interessanti in grado di fare piena luce sul caso.

Delitti in Paradiso stagione 11 episodio 5 Un amore malato. Una giovane cantante giunta sull’isola per ritrovare se stessa e tentare di guarire dalle sue dipendenze, viene trovata morta in seguito ad uno shock anafilattico causato dall’assunzione di aspirina, farmaco cui la ragazza era allergica. Inizialmente si pensa ad un errore compiuto dall’assistente sanitaria, ma alla fine gli elementi che conducono ad un omicidio emergono tutti molto chiaramente. Nel frattempo, la vita di Neville è sconvolta dall’arrivo della sua a dir poco irruente sorella Izzy.

