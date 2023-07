DELITTI IN PARADISO EPISODI. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 26 luglio 2023 su Rai 2 con gli episodi della nona stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Delitti in Paradiso stagione 12 episodio 6 Un omicidio annunciato. Neville riceve una busta contenente una lettera con su scritto “Oggi verrà commesso un omicidio”. In effetti, di lì a poco, viene trovato in mare corpo di Jake Dalton. L’uomo si era trasferito sull’isola alcuni anni prima con la moglie Rose e gestiva un servizio di taxi-boat ad Anna Bay. I primi ad essere sospettati sono Rose ed Henry Baptiste, l’amante di lei. Durante le indagini, Neville e la sua squadra, si imbattono in David Cartwright, noto criminologo del Regno Unito, trasferitosi sull’isola due anni prima, dopo essersi ritirato dall’attività…

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 26 luglio 2023

Delitti in Paradiso stagione 11 episodio 6 Sensi di colpa. Tre persone morte e una in grave pericolo di vita a breve distanza di tempo tra di loro. In un primo momento tutti e tre i casi hanno in comune l’apparente aspetto di cadute accidentali in acqua: l’acqua di un canale, l’acqua di una piscina e l’acqua del mare. Ma che cosa unisce le tre vittime? E come mai l’ultima ha chiamato la polizia per annunciare un omicidio proprio un attimo prima di rischiare di annegare? E soprattutto che legame c’è tra il gruppo dii amici riunitisi per dire addio al loro “amato” Jonty e il ritrovamento del corpo di un criminale del luogo? Sono solo alcuni dei misteriosi interrogativi a cui Neville è chiamato a rispondere.

