The Informer Tre secondi per sopravvivere film stasera in tv 26 luglio: cast, trama, streaming

The Informer Tre secondi per sopravvivere è il film stasera in tv mercoledì 26 luglio 2023 in onda in seconda serata su Rai 3.

La regia è di Andrea Di Stefano. Il cast è composto da Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Clive Owen, Ana de Armas, Common, Sam Spruell, Martin McCann, Eugene Lipinski.

Pete Koslow è un ex soldato addetto alle operazioni speciali finito in carcere per omicidio dopo una rissa nata per difendere sua moglie (Ana de Armas). Due agenti dell’FBI (Rosamund Pike e Clive Owen) gli offrono la possibilità di una liberazione anticipata a condizione che diventi un loro informatore e che usi le sue abilità di ex militare per aiutarli a incastrare il più potente boss della mafia polacca di New York, The General. Ma quando l’operazione dell’FBI si mette male per la morte di un agente sotto copertura, Pete è obbligato a tornare a Bale Hill, la prigione in cui era stato detenuto in passato, per scardinare il cartello dall’interno. La sua missione diventa una corsa contro il tempo e non sarà solo la sua vita a finire in pericolo ma anche quella di sua moglie e sua figlia in un intrigo che coinvolge poliziotti corrotti e criminali senza scrupoli.

The Informer Tre secondi per sopravvivere streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

