Il segno della libellula Dragonfly film stasera in tv 27 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Il segno della libellula Dragonfly è il film stasera in tv giovedì 27 luglio 2023 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola è diretta da Tom Shadyac con Kevin Costner e Kathy Bates. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il segno della libellula Dragonfly film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Dragonfly

GENERE: Drammatico, Thriller, Fantasy

ANNO: 2002

REGIA: Tom Shadyac

CAST: Kevin Costner, Joe Morton, Susanna Thompson, Ron Rifkin, Kathy Bates, Linda Hunt, Matt Craven, Jacob Smith, Jay Thomas, Lisa Banes, Casey Biggs, Robert Bailey Jr., Leslie Hope, Peter Hansen, Chea Courtney, Dylan Johnson

DURATA: 104 Minuti

Il segno della libellula Dragonfly film stasera in tv: trama

La moglie del dottor Joe Darrow (Kevin Costner), uno stimato specialista in traumi ed emergenze, è morta durante una missione umanitaria in Venezuela dove lavorava come medico. Dal giorno della sua morte accadono cose strane e Darrow non sa se interpretare gli strani segnali che vede intorno a sè come messaggi di Emily o come frutto di un suo esaurimento nervoso. Joe vuole mantenere la promessa fatta ad Emily di andare a trovare i suoi piccoli pazienti nel reparto di oncologia pediatrica. Inoltre è convinto che i bambini curati da Emily possano aiutarlo a ritrovarla. Tutti i bambini disegnano una libellula cche Joe interpreta come simbolo… Poi cominciano a verificarsi strani fatti che fanno pensare che Emily voglia mettersi in contatto con lui per dirgli qualcosa di importante.

Il segno della libellula Dragonfly film stasera in tv: curiosità

Le riprese del film si sono svolte tra USA e Venezuela.

In un primo tempo il regista aveva pensato di chiamare per il ruolo di Joe Harrison Ford. L’attore rifiutò perchè in quel periodo aveva deciso di prendersi un momento di pausa dal lavoro.

Il segno della libellula Dragonfly streaming

Il segno della libellula Dragonfly streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il segno della libellula Dragonfly film stasera in tv: trailer

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili