Rimini Rimini film stasera in tv 29 luglio: cast, trama, streaming, curiosità

Rimini Rimini è il film stasera in tv sabato 29 luglio 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Rimini Rimini film stasera in tv: cast

La regia è di Sergio Corbucci. Il cast è composto da Paolo Villaggio, Laura Antonelli, Elvire Audray, Eleonora Brigliadori, Paolo Bonacelli, Jerry Calà, Serena Grandi, Sylva Koscina, Maurizio Micheli, Sabrina Ferilli, Andrea Roncato.

Rimini Rimini film stasera in tv: trama

L’estate a Rimini è piena di sorprese per tutti e vede protagonisti personaggi di ogni tipo. Ermenegildo Morelli severo e intransigente pretore in vacanza si innamora della bellissima Lola e per lei farà cose impensabili. Finirà schiaffeggiato e nudo in mare fino al tramonto, si travestirà da donna e ballerà il tango con Pino Tricario, un modesto artista di varietà. Un altro protagonista dell’estate riminese è Liliana, una giovane signora che un’amica tenta di spingere tra le braccia virili di un culturista e che invece viene prima sedotta e poi ricattata dal figlio adolescente dell’amica. E poi ancora un giovane prete che non disdegna un’avventura con una suora straniera, nonché un gruppo di tre fratelli pronti a tutto pur di riportare il sorriso sulle labbra della loro sorella, Noce Bovi. La donna è vedova perchè il marito risulta disperso in mare, ma poi l’uomo ricompare più in forma che mai. Ma la carrellata di personaggi pittoreschi prosegue tra affaristi, prostitute e play-boy.

Rimini Rimini film stasera in tv: curiosità

Il film fu un grande successo al botteghino e registrò un incasso pari a quasi 3 miliardi di lire.

Nel 1988 venne distribuito il sequel Rimini Rimini-Un anno dopo.

Rimini Rimini streaming

Rimini Rimini streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Rimini Rimini film stasera in tv: trailer

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili