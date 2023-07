Lights Out Terrore nel buio film stasera in tv 31 luglio: trama, curiosità, streaming

Lights Out Terrore nel buio è il film stasera in tv lunedì 31 luglio 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. La pellicola diretta da David F. Sandberg ha come protagonista Teresa Palmer. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lights Out Terrore nel buio film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Lights Out

USCITO IL: 4 agosto 2016

GENERE: Horror, Thriller

ANNO: 2016

REGIA: David F. Sandberg

CAST: Teresa Palmer, Maria Bello, Gabriel Bateman, Billy Burke, Alexander DiPersia

DURATA: 81 Minuti

Lights Out Terrore nel buio film stasera in tv: trama

Una creatura maligna e misteriosa, ogni qualvolta si spegne la luce, perseguita il piccolo Martin e gli impedisce di dormire la notte. Sua madre Sophie è vittima di una grave forma di depressione, così Martin chiede aiuto alla sorella Rebecca, perseguitata da bambina dalla medesima creatura, e con lei tenterà di sconfiggere l’oscura presenza, scoprendo che il male si nasconde dentro di noi.

Lights Out Terrore nel buio film stasera in tv: curiosità

La pellicola è un remake del cortometraggio del 2013 omonimo Lights Out, diretto dallo stesso regista Sandberg.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Los Angeles Film Festival.

Teresa Palmer non ha mai visto l’aspetto di Diana prima di filmare la prima scena in un set completamente oscuro. Questa scelta è stata fatta apposta per immortalare in camera la reazione di paura più veritiera possibile nell’attrice.

Il film ha incassato l’intero budget speso per la realizzazione nel solo primo giorno di uscita al cinema.

La casa di questo film è la stessa utilizzata per girare Ouija (2014) e Ouija: L’origine del male (2016).

Lights Out Terrore nel buio streaming

Lights Out Terrore nel buio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Lights Out Terrore nel buio film stasera in tv: trailer

