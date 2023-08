DELITTI IN PARADISO EPISODI. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 2 agosto 2023 su Rai 2 con gli episodi della nona stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 2 agosto 2023

Delitti in Paradiso stagione 12 episodio 7 Una cruda verità. Questa volta il nostro Neville è davvero nei guai. Tutti gli indizi relativi alla morte di David Cartwright conducono a lui. Karen Flitcroft degli Affari Interni prende in mano le indagini e Nevill finisce in manette. Ma è davvero colpevole? La squadra, fermamente convinta della sua innocenza, inizia un’investigazione parallela, cercando di fare di tutto per scagionarlo. Gli indizi condurranno Naomi e Selwyn da Justin West e alla comunità dei prepper.

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 2 agosto 2023

Delitti in Paradiso stagione 11 episodio 7 Un delitto quasi perfetto. Si indaga sulla morte di un giovane rapper di successo avvenuta durante una prova al buio. E all’inizio anche l’intera indagine sembra brancolare nel buio più totale. Come ha potuto l’assassino centrare con tale precisione la fronte della vittima se le luci del teatro in quel momento erano state spente? Un primo bagliore di verità comincia ad emergere quando si scopre che un’ex amica dell’agente Marlon era stata assoldata dalla stessa vittima per sparare un colpo a salve. E da quel punto in poi, sarà una serie di scoperte a sorpresa che condurrà alla triste soluzione del caso.

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Delitti in Paradiso sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Delitti in Paradiso basta andare sull’hashtag ufficiale #DelittiInParadiso, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Delitti in Paradiso e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Delitti in Paradiso: link utili