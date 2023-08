CHICAGO FIRE 11 EPISODI 3 AGOSTO 2023. Arriva su Italia 1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 11 trama episodi 3 agosto 2023 su Italia 1

Chicago Fire 11 trama episodio 7 La rabbia è una risorsa. La puntata rimette in primo piano il nostro Herrmann. Durante un intervento, un uomo, in gravi condizioni, gli chiede un favore: rintracciare una donna che ha amato tantissimo per dirle cosa provava il suo cuore, visto che lui non l’ha mai fatto. E’ praticamente un desiderio confessato in punto di morte e Hermann non può certo sottrarsi. Complici le parole, non particolarmente carine e di supporto, della madre di una delle ragazze che hanno partecipato al suo programma “Girls on Fire”, Stella non può fare a meno di ripensare al suo progetto. E’ davvero d’aiuto aprire a delle adolescenti le porte per un lavoro sicuramente appagante dal punto di vista umano quanto pericoloso? La squadra, infine, si trova ad affrontare un uomo alla disperata ricerca di qualcuno da incolpare per la morte del padre, un lutto che l’ha segnato profondamente. E che Violet comprende più di ogni altro.

Chicago Fire 11 trama episodi 3 agosto 2023 su Italia 1

Chicago Fire 11 trama episodio 8 Una bella vita. Durante un intervento con la squadra, Gallo prende una decisione che Carver non approva per salvare un uomo. L’operazione si chiude con un successo e Stella si complimenta con Blake, ma Sam non digerisce quanto accaduto e cerca subito un confronto, mettendo sul piatto i maggiori anni di esperienza. Gallo ci rimane male, considerando anche tutto quanto fatto per far sentire Carvere “uno di famiglia”. Tra i due, infine, lo screzio si risolverà, rendendo il loro rapporto più forte e sincero. Mentre si trovano nel reparto pediatrico dell’ospedale, Violet e Sylvie si imbattono in Dylan, un volontario che si traveste da mago per allietare i bambini. La scelta è caduta sul mago e non sul classico clown perché, si sa, i clown fanno paura! Argomentazione che Sylvie approva e appoggia in pieno. Tra i due sembra esserci chimica e, vedi il destino, Dylan si rivela essere l’amico che Hawkins voleva presentarle. Severide, infine, si trova nuovamente a collaborare con il detective Pryma in un caso decisamente… esplosivo.

Chicago Fire streaming

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago Fire: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Chicago Fire basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoFire, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago Fire segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago Fire: link utili