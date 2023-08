Chicago Med 7 torna stasera in tv giovedì 3 agosto 2023 in prima serata su Italia 1 la settima stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Med 7 trama episodi 3 agosto 2023 su Italia 1

Chicago Med 7 trama episodio 18 Non giudicate e non sarete giudicati. Tara, la figlia della Goodwin, è in città in visita alla madre. Tara è in dolce attesa e fermamente decisa a partorire in casa. Decisione che, inevitabilmente, finisce per creare qualche contrasto tra lei e la madre. E i fatti sembrano subito dare ragione a Sharon. Tara si sente male, ha un’emorragia, e rivela di avere un fibroma uterino. Tara viene immediatamente portata al Med. Purtroppo le sue condizioni richiedono un intervento, ma la donna sembra non volerne sapere. Nel frattempo, il dottor Choi fa il suo ritorno in ospedale dopo la lunga riabilitazione. Sarà davvero pronto questa volta? Considerati i precedenti, Archer decide di andarci con i piedi di piombo, consigliando a Ethan di prendere le cose con molta calma. Insieme a Will, Choi si occuperà di una donna, Lia, che è stata investita da una macchina. Halstead scoprirà che in realtà si chiama Petra Kastner e che è negli Stati Uniti illegalmente. Il caso porterà a uno scontro tra Will e Shentu. Infine, Scott – che ha iniziato una relazione con la poliziotta Milena – e Marcel indagano su un paziente colpito da un’arma da fuoco durante il furto in un appartamento.

Chicago Med 7 trama episodi 3 agosto 2023 su Italia 1

Chicago Med 7 trama episodio 19 Come una fenice che risorge dalle ceneri. Al centro della puntata un caso molto particolare che vedrà Will e Hannah lavorare fianco a fianco. Ci sarà un riavvicinamento tra i due? Will e Hannah si incontrano nel parcheggio del Med. Lui ha qualcosa per lei, la macchina del caffé che Hannah ha lasciato a casa sua quando vivevano insieme. Hannah gli dice di tenerla pure, ma il confronto tra i due viene interrotto dall’incontro con Ingrid, una donna incinta evidentemente i difficoltà. I due medici la accompagnano all’interno del pronto soccorso. Ingrid afferma di sentirsi davvero “gonfia”, più del dovuto, considerando le sue condizioni. Hannah la sottopone ad alcuni esami, mentre Halstead la rassicura, la gravidanza ha ormai raggiunto le 33 settimane, un eventuale parto non dovrebbe essere un problema. Ma un problema a quanto pare c’è. Il gruppo sanguigno del feto è incompatibile con quello della madre…

Chicago Med 7 streaming

Chicago Med 7 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago Med: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Chicago Med basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoMed, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago Med segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago Med: link utili