Noos: anticipazioni e servizi puntata 3 agosto 2023

Il programma di divulgazione scientifica Noos condotto da Alberto Angela arriva stasera in tv giovedì 3 agosto 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, ecco anticipazioni su argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE

Sesto e ultimo appuntamento con il nuovo programma di Alberto Angela: Noos L’avventura della conoscenza, la serie di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza. In questa puntata si seguirà da vicino il parto di una megattera nelle acque del Pacifico. Un momento di gioia turbato da una terribile minaccia: gli innumerevoli squali che hanno puntato il cucciolo appena nato. Come si diventa astronauti? Il programma è andato a Colonia, in Germania, dove presso l’Agenzia Spaziale Europea lo ha chiesto a Luca Parmitano, il primo astronauta italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale.

Il professor Alessandro Barbero, poi, racconterà il rito delle vacanze in Europa partendo da un famoso quadro di Seurat e dalla memorabile battaglia di Lepanto. Sembra scontato perché ogni giorno li vediamo in cielo, ma ci siamo mai chiesti come fanno a volare gli aerei? Una risposta la daranno il chimico Ruggero Rollini e la fisica Giuliana Galati. C’è una nuova arma a supporto della lotta ai tumori, e la trasmissione ha scoperto di cosa si tratta al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica: è la protonterapia, una forma avanzata di radioterapia che getta fasci di protoni sulle cellule cancerose.

Fino a poco tempo fa era impossibile ipotizzare che il nostro Dna fosse rintracciabile nell’aria, invece insieme alla biologa di ecosistemi Elizabeth Care, dell’Università di York, a Toronto, “Noos – L’avventura della conoscenza” si è messo sulle tracce di una famigliola di anatre e ha scoperto che è possibile filtrare il Dna degli animali dall’aria. Nell’ultimo appuntamento con gli enigmi della scienza, Carlo Lucarelli racconta la storia dei due uomini che hanno inventato la scienza del profiling, lo studio della mente criminale. Ma non avevano fatto i conti con Eddie Kemper, un serial killer che non ha nessuna voglia di diventare l’oggetto del loro studio.

La pornografia esiste da sempre, basta guardare le pitture murali di Pompei. Oggi basta un click sulla tastiera del nostro telefono per accedere a innumerevoli contenuti hard, e lo fanno tutti, adulti, uomini, donne e anche minori. Il professor Emmanuele Jannini racconterà di questo fenomeno, di cui si parla poco. Una foto della terra in mezzo al buio cosmico, scattata dalla fotocamera della sonda Voyager oltre l’orbita di Nettuno. L’astrofisica Edwige Pezzulli ha incontrato l’autore dello scatto, e insieme faranno capire ai telespettatori quanto piccolo è il pianeta su cui viviamo.

Al parco archeologico dei Campi Flegrei, un ladro ha staccato la testa a una bellissima statua di Hermes, il messaggero degli dèi. Il programma la ritroverà insieme all’Unità Speciale dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale e agli esperti del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. L’evoluzione non è solo una scala di progresso con la specie successiva che sostituisce la precedente, ma un bellissimo albero pieno di ramificazioni. La racconterà il filosofo Telmo Pievani. Con Elisabetta Bernardi, nutrizionista dell’Università di Bari, Alberto Angela affronterà un argomento su cui tutti siamo un po’ diffidenti: la trasformazione genetica di ciò che mangiamo.

L’astrofisico Luca Perri, anche in questa puntata racconterà gli errori scientifici commessi dagli sceneggiatori di Star Wars. Si parlerà, inoltre, dell’importanza della transizione energetica e del cervello dei Sapiens vissuti 160.000 anni fa. Infine, come sono nate le lettere del nostro alfabeto? La voce di Paola Cortellesi narrerà la storia della lettera R. A seguire Noos – Viaggi nella natura, una serie di documentari della Bbc dove il tema è il gioco della seduzione, cioè le infinite strategie per realizzare l’obiettivo principale in natura: la trasmissione della vita. Trovare il partner giusto non è facile per nessuno ma lo è ancora di più per gli animali che si scopriranno in questa puntata.

Il programma divulgativo Noos streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai.

