Vi presento Christopher Robin film stasera in tv 18 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Vi presento Christopher Robin è il film stasera in tv venerdì 18 agosto 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Vi presento Christopher Robin film stasera in tv: cast

TITOLO ORIGINALE: Goodbye Christopher Robin

DATA USCITA: 3 gennaio 2018

GENERE: Biografico, Famiglia

ANNO: 2017

REGIA: Simon Curtis

CAST: Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Will Tilston, Kelly Macdonald, Phoebe Waller-Bridge, Alex Lawther, Stephen Campbell Moore, Geraldine Somerville, Nico Mirallegro, Richard McCabe, Simon Williams, Shaun Dingwall

DURATA: 107 Minuti

Vi presento Christopher Robin film stasera in tv: trama

Traumatizzato dalla I Guerra Mondiale, lo scrittore teatrale A. A. Milne (Domhnall Gleeson) cerca di allontanare i fantasmi della guerra rasferendosi in campagna con la moglie Daphne (Margot Robbie), il figlio Christopher Robin e la bambinaia Olive (Kelly Macdonald). La Signora Milne per il primo compleanno di Christopher Robin gli regala un orsetto di pezza, Pooh. Il giocattolo diventa compagno di giochi inseparabile del bambino. Vivendo a stretto contatto con il piccolo figlio lo scrittore trova ispirazione per scrivere nel 1926 le avventure dell’orsetto Winnie the Pooh e della gang nel Bosco dei Cento Acri: il piccolo Pimpi, l’esuberante Tigro, il malinconico Ih-Oh, Kanga e Ro, Uffa e Tappo. Il libro ebbe un successo straordinario. Le divertenti avvenure di Christopher Robin e dei suoi amici di pezza ridanno al Paese ancora provato dalla Prima guerra mondiale una speranza di genuità e bonta dei sentimenti. Il piccolo Christopher Robin Milne diventerà suo malgrado un personaggio letterario con la fama di eterno bambino, fama da cui non si libererà nemmeno da adulto.

Vi presento Christopher Robin recensione

La pellicola offre diversi spunti di riflessioni su temi importanti come la guerra, il rapporto tra genitori e figli, l’importanza di essere pronti a cogliere le esigenze e i bisogni di un bambino, sullo sfondo della creazione di un mito senza tempo come quello di Winnie The Pooh. Gli attori danno vita ad interpretazione di grande rilievo. Domhall Gleeson è interprete di una splendida performance. Rappresenta molto bene Milne nel suo modo di entrare in punta di piedi nel mondo fantastico del figlio. Margot Robbie offre un’interpretazione convincente e di grande spessore, nei panni di una madre non proprio convenzionale, fredda e persino antipatica, ma profondamente legata al marito e al figlio. Will Tilston nell’interpretare il piccolo Cristopher Robin mostra la sua incredibile capacità di immedesimarsi nel personaggio, un bambino capace di costruirsi un mondo magico e popolato di incredibili creature fantastiche.

Vi presento Christopher Robin film stasera in tv: curiosità

Il film è stato distribuito in Inghilterra il 29 settembre 2017, negli Stati Uniti il 13 ottobre e in Italia il 3 gennaio 2018.

L’episodio in cui il bambino Christopher Robin viene spinto a farsi fotografare accanto al vero orso dello zoo, è purtroppo reale.

Nel 1966 la Walt Disney Pictures distribuì un corto intitolato Winnie Poo, orsetto ghiottone. Nell’adattamento della Disney del libro di Milne il protagonista diventa l’Orso Poo e Christopher Robin diventa personaggio secondario.

La madre di Christopher Robin acquistò l’orso giocattolo nel 1921 dal grande magazzino Harrods come regalo per il primo compleanno del figlio. Christopher gli cambiò nome da Edward Bear a Winnie dal nome di un vero orso, che si trovava nello zoo di Londra.

Vi presento Christopher Robin streaming

Vi presento Christopher Robin streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Vi presento Christopher Robin film stasera in tv: trailer

