All’inseguimento della pietra verde film stasera in tv 21 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

All'inseguimento della pietra verde è il film stasera in tv lunedì 21 agosto 2023 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

All’inseguimento della pietra verde film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Avventura

ANNO: 1984

REGIA: Robert Zemeckis

CAST: Alfonso Arau, Chachita, José Chávez, Danny De Vito, Michael Douglas, Manuel Ojeda, Zack Norman, Joe Nesnow, Eve Smith, Mary Ellen Trainor, Holland Taylor, Kathleen Turner

DURATA: 105 Minuti

All’inseguimento della pietra verde film stasera in tv: trama

Due delinquenti colombiani, Ira e Ralph, tengono prigioniera Elaine Wilder, una donna arrivata nel paese latino americano per cercare il marito scomparso. La donna riesce a telefonare alla sorella Joan, nota scrittrice di romanzi d’amore e di avventura, per chiederle aiuto. Il marito di Elaine aveva mandato prima di partire per il suo ultimo viaggio, alla cognata scrittrice una mappa con la indicazione del nascondiglio che custodisce la “pietra verde”.

I due rapitori Ira e Ralph vogliono entrare in possesso della mappa e in caso contrario daranno Elaine in pasto ai coccodrilli. Joan parte per raggiungere la sorella. All’aeroporto d’arrivo la scrittrice prende per sbaglio diretta verso la montagna. Il veicolo si rompe e Joan si trova sperduta nella foresta dove viene seguita e spiata da un trafficante di droga, un certo Zolo, anche lui interessato alla mappa. Per fortuna la salva Jack Colton, un avventuroso giramondo, che le fa da guida nella foresta. Inseguiti sia da Zolo che da Ira, i due i quali si rifugiano in un villaggio guidato da uno strano e ricchissimo notabile (assiduo lettore dei romanzi di Joan)..

All’inseguimento della pietra verde film stasera in tv: curiosità

Il film è stato il primo successo al box office del regista Zemeckis.

L’anno successivo usci il sequel del film intitolato Il gioiello del Nilo , diretto da Lewis Teague, ed interpretato dagli stessi attori principali.

, diretto da Lewis Teague, ed interpretato dagli stessi attori principali. All’epoca dell’uscita la pellicola ricevette molti apprezzamenti e riconoscimenti tra cui il Golden Globe 1985 come miglior commedia.

All’inseguimento della pietra verde streaming

All'inseguimento della pietra verde streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

All’inseguimento della pietra verde film stasera in tv: trailer

