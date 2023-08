Windstorm Contro ogni regola film stasera in tv 26 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Windstorm Contro ogni regola è il film stasera in tv sabato 26 agosto 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Windstorm Contro ogni regola film stasera in tv: cast

La regia è di Katja von Garnier. Il cast è composto da Marvin Linke, Cornelia Froboess, Tilo Prückner, Nina Kronjäger, Jürgen Vogel, Hanna Binke, Jannis Niewöhner, Detlev Buck, Marla Menn, Henriette Morawe, Amber Bongard.

Windstorm Contro ogni regola film stasera in tv: trama

Vacanze estive. Mika è felice di vedere il cavallo Ostwind di nuovo. Ma poi scopre strane ferite sul ventre di Ostwind, per i quali non si ha una spiegazione. Il centro equitazione Kaltenbach è sull’orlo del fallimento! Con la morte nel cuore Mika decide di partecipare ad un torneo in cui il vincitore avrà un premio in denaro. Gli allenamenti però sono molto duri. Un giorno Mika decide di seguire lo stallone fino in fondo alla foresta per capire cosa sta succedendo: dal folto del bosco appare una cavalla grigia e i due cavalli iniziano ad amoreggiare. Mika incontra il proprietario della cavalla che promette di aiutarla a vincere…

Windstorm Contro ogni regola film stasera in tv: curiosità

Si tratta del sequel del film Windstorm – Liberi nel vento .

. La pellicola si basa sul libro Windstorm – Ritorno a Kaltenbach scritto da Carola Wimmer.

Windstorm Contro ogni regola streaming

Windstorm Contro ogni regola streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Windstorm Contro ogni regola film stasera in tv: trailer

