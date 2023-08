Crazy e Rich film stasera in tv 29 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Crazy e Rich è il film stasera in tv martedì 29 agosto 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Crazy e Rich film stasera in tv: cast

TITOLO ORIGINALE: Crazy Rich Asians

DATA USCITA: 15 agosto 2018

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Jon M. Chu

CAST: Constance Wu, Gemma Chan, Henry Golding

DURATA: 120 Minuti

Crazy e Rich film stasera in tv: trama

Rachel Chu è nata a New York ed è di origine cinese per parte di madre. E’ laureata in economia e insegna teoria dei giochi alla NYU. Il suo fidanzato, Nick Young, le chiede di accompagnarlo a Singapore dove farà da testimone di nozze a un vecchio amico, Colin Kho. Rachel visiterà l’Asia per la prima volta e per di più conoscerà la famiglia di Nick. A Singapore la ragazza scoprirà una verità che il suo ragazzo le ha sempre tenuto nascosta: Nick è il discendente di una delle famiglie più ricche ed importanti del paese ed è per questo che per tutte le ragazze è uno dei più ambiti uomini del paese. Rachel diventa senza volerlo bersaglio delle gelosissime ragazze del posto e persino della madre di Nick. Rachel è una brava ragazza ed ama Nick a prescindere dalla sua ricchezza, ma…

Crazy e Rich recensione

La pellicola è un adattamento cinematografico del romanzo Crazy Rich Asians di Kevin Kwan, ed è interpretata integralmente da attori asiatici, fra cui Constance Wu ed Henry Golding che regalano un’ottima interpretazione. Si ispira abilmente alla formula classica e ancora efficace della rom-com. Se da una parte va rimproverata la prevedibilità della trama, dall’altra va apprezzata la ricchezza di dettagli nella presentazione di un mondo dorato pieno di colori, folklore e tanto tanto lusso, tale da lasciare il pubblico a bocca aperta.

Crazy e Rich film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto da un best seller di enorme successo intitolato Crazy Rich Asians e scritto da Kevin Kwan.

Il regista Jon M. Chu è noto per film quali Step Up 2 e Step Up 3D, G. I. Joe – La vendetta o Jem e le Holograms.

Crazy e Rich streaming

Crazy e Rich streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

