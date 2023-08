The Next Three Days film stasera in tv 29 agosto: cast, trama, streaming

The Next Three Days è il film stasera in tv martedì 29 agosto 2023 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Next Three Days film stasera in tv: cast

La regia è di Paul Haggis. Il cast è composto da Russell Crowe, Elizabeth Banks, Ty Simpkins, Olivia Wilde, Brian Dennehy, Jonathan Tucker, RZA, Liam Neeson, Moran Atias, Lennie James, Sean Huze, Jason Beghe, Nazanin Boniadi, Tyrone Giordano, Michael Buie, Helen Carey, Daniel Stern, Aisha Hinds.

The Next Three Days film stasera in tv: trama

John Brennan vive sereno con la moglie Lara e il piccolo figlio Luke. Tutto funziona a meraviglia ma un mattino mentre la famiglia unita fa colazione, entra in casa la polizia con un mandato d’arresto per omicidio a carico della moglie Lara. La donna viene accusata di aver ucciso il suo capo dopo una lite sul lavoro e viene condannata all’ergastolo. Comincia una epopea giuridica per la donna che intanto è in carcere. John le fa visita tutti i giorni sicuro dell’innocenza della moglie e certo che la giustizia le ridarà la sua casa e la sua vita. Ma anche l’ultimo appello viene respinto e Lara tenta il sucidio.

John, sconvolto decide che libererà la moglie dalla prigione ad ogni costo e consulta Damon Pennington, un ex detenuto che è riuscito a scappare dal carcere sette volte e ha scritto un’autobiografia sull’argomento. Damon dà dei consigli a John su come organizzare l’evasione: studiare bene il carcere per trovarne la “chiave” e i punti deboli; cercare di evitare la cattura dopo l’evasione grazie a passaporti falsi, nuovi numeri di telefono e un ingente quantitativo di denaro utile per corrompere le persone giuste; rifugiarsi in un luogo non frequentato dagli americani; infine, nel caso le cose andassero male arrendersi, prima di provocare la morte di qualcuno. John comincia a prepare l’evasione della moglie ma non potrà fare le cose con calma perchè giunge la notizia che Lara sarà trasferita. Occorre mettere in atto il piano subito..

The Next Three Days streaming

The Next Three Days streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Next Three Days film stasera in tv: trailer

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili