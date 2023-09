Chicago Med 8 trama episodi 14 settembre 2023 su Italia 1

Chicago Med 8 torna stasera in tv giovedì 14 settembre 2023 in prima serata su Italia 1 la settima stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Med 8 torna stasera in tv giovedì 14 settembre 2023

Chicago Med 8 trama episodio 8 Ognuno ha la propria battaglia. Questa volta la favola di Ethan e April sembra destinata al lieto fine. I due si sono ritrovati, l’amore che li unisce è più solido che mai e la coppia decide di non perdere ulteriore tempo, comunicando ai colleghi e amici più stretti la lieta notizia del matrimonio imminente. Tutto questo, però, si trasformerà in una perdita per i telespettatori dello show, il destino di Choi ed April, infatti, è scritto lontano dal Gaffney. Nel frattempo, Asher e Nellie Cuevas si occupano di Gloria, una giovane donna arrivata al pronto soccorso. Era a un party da lei organizzato e, dopo solo un drink, ha perso conoscenza, risvegliandosi in una stanza, da sola, senza biancheria. Will, invece, si trova a collaborare con un nuovo specializzando del primo anno, Justin Lieu, interpretato da Ivan Shaw. Infine, Maggie e Grant hanno un incidente in auto. Nulla di grave, ferite lievi, ma il fatto che lei si trovasse con il padre di Vanessa non fa che acuire i contrasti con Ben. Come finirà?

Chicago Med 8 episodio 9

Chicago Med 8 trama episodio 9 Un nuovo inizio. La favola di Ethan e April ha finalmente un lieto fine. Le nozze che tutti aspettavamo, però, comporteranno anche un doloroso distacco. Al ritorno dalla luna di miele, infatti, Ethan si butterà a capofitto in un progetto ambizioso, una clinica per le persone più bisognose. Un progetto che porterà avanti con la sua sposa ma che lo allontanerà dall’ospedale. Nel frattempo, Sharon annuncia l’apertura di una nuova sala operatoria all’avanguardia, dotata di intelligenza artificiale, robotica e tutto quanto si possa sognare. Frutto della donazione di Jack Dayton. Crockett si troverà a beneficiarne quasi subito, ma sarà tanto miracolosa da aiutarlo a salvare un paziente con un tumore inoperabile? Intanto, mentre Archer finalmente decide di aprirsi con Hannah, Ben scopre dell’incidente di Maggie e Grant e, mentre tutti si preparano a festeggiare Ethan ed April, Sharon viene a conoscenza di notizie sconvolgenti sul futuro dell’ospedale.

Chicago Med 8 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Mediaset.

