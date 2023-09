American Horror Story Delicate dove vedere la serie in tv e streaming

AMERICAN HORROR STORY DELICATE DOVE VEDERE. Le puntate della dodicesima stagione della serie tv firmata da Ryan Murphy arrivano su FX a settembre 2023, mentre in Italia usciranno prossimamente. Ecco di seguito tutte le info su dove vedere gli episodi in tv e streaming. SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SULLA SERIE

American Horror Story Delicate: cast

Il ricchissimo cast comprende volti noti della serie e nuove aggiunte. Il cast completo è composto da Emma Roberts, Kim Kardashian, Cara Delevingne, Matt Czuchry, Billie Lourd, Denis O’Hare, Leslie Grossman, Michaela Jaé Rodriguez, Annabelle Dexter-Jones, Odessa A’zion, Julie White, Debra Monk, Dominic Burgess, Zachary Quinto.

American Horror Story Delicate dove vedere gli episodi in tv

Se gli episodi sulla FX americana vanno in onda il mercoledì a partire da mercoledì 20 settembre 2023, in Italia le puntate doppiate in italiano arriveranno non più su Sky Fox, bensì sulla piattaforma on demand Disney+. Ancora non è stato annunciato quando la piattaforma di Topolino rilascerà le puntate in italiano.

American Horror Story Delicate streaming e replica

In contemporanea gli abbonati Disney+ potranno guardare gli episodi di American Horror Story Delicate streaming su smart tv, pc, smartphone e tablet attraverso l’App della piattaforma. Inoltre le puntate di tutta la decima stagione saranno visibili on demand per gli abbonati alla piattaforma streaming. Per i non abbonati Disney+ non sono al momento previste repliche o messe in onda in chiaro.

American Horror Story sui social

Per commentare in diretta la serie tv American Horror Story basta andare sull’hashtag ufficiale #AmericanHorrorStory #AHSDelicate #AHS, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

