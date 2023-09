Contagion film stasera in tv 19 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Contagion è il film stasera in tv mercoledì 19 settembre 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. Il thriller diretto da Steven Soderbergh ha come protagonisti Matt Damon e Jude Law. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Contagion film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 9 settembre 2011

GENERE: Thriller

ANNO: 2011

REGIA: Steven Soderbergh

CAST: Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Kate Winslet, Laurence Fishburne, Chui Tien You, Josie Ho, John Hawkes, Stef Tovar

DURATA: 106 Minuti

Contagion film stasera in tv: trama

Mentre un contagio mortale si diffonde tra la popolazione, un’equipe internazionale di medici inizia una corsa contro il tempo per cercare una cura e per controllare il panico che sembra procedere tanto velocemente quanto il virus stesso. La dott.ssa Erin Mears indaga sulle morti negli Stati Uniti, mentre Leonora Orantes giunge in Cina per scovare il primo portatore del contagio.

Contagion film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato fuori concorso alla 68ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia in anteprima mondiale il 3 settembre 2011.

Il budget è stato di circa di 60 milioni di dollari.

Le riprese sono iniziate a fine settembre 2010 ad Atlanta, Chicago, Minneapolis, Dubai, Giappone, Svizzera, Regno Unito, Brasile, Russia e Malesia.Sono state girate anche alcune scene all’Aeroporto Internazionale di Hong Kong.

Contagion streaming

Contagion streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Contagion film stasera in tv: trailer

