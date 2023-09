Chicago Med 8 torna stasera in tv giovedì 21 settembre 2023 in prima serata su Italia 1 la settima stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Med 8 trama episodi 21 settembre 2023 su Italia 1

Chicago Med 8 trama episodio 10 Il cambiamento aiuta. In seguito all’incidente, tra Maggie e Ben è calato il gelo. Lui, furioso, ha scelto la via del silenzio e Sharon fa del suo meglio per confortare l’amica. La Goodwin ha anche il suo bel daffare nel gestire Jack Dayton, diventato il nuovo CEO di Gaffney Chicago Medical Center, deciso a spingere mediaticamente il progetto della sala operatoria 2.0. I soldi del noto imprenditore fanno decisamente comodo, ma tenere a bada il suo ego e la sua ambizione non è facile. Nel frattempo, Will si occupa di Sophia una ragazza promessa del nuoto con problemi di cuore collassata a scuola. La giovane è anche una grande ammiratrice del nuovo CEO e chiede di incontrarlo. Crockett ha in carico Roy, un paziente affetto dal morbo di Crohn che vorrebbe essere sottoposto a una difficile operazione per ricostruire il suo esofago. La sala operatoria 2.0 con la sua intelligenza artificiale potrebbe essere la soluzione che Roy cerca, ma Crockett è dubbioso. Troppi rischi. Infine, il dottor Charles e Cuevas seguono il caso di un’anziana signora, Martha, ricoverata per la frattura di un’anca. La donna, che si prende cura del nipote Alexander, purtroppo rivela di avere un cancro al quarto stadio che le ha colpito le ossa. Le rimangono pochi mesi di vita.

Chicago Med 8 trama episodi 21 settembre 2023 su Italia 1

Chicago Med 8 trama episodio 11 Non è quello che sembra. Mentre tra Maggie e Ben sembra non esserci più possibilità di recupero, Archer riceve ottime notizie riguardo al figlio Sean, che viene scarcerato. I due potranno finalmente provare a ritrovarsi. In ospedale, intanto, si lavora su tre casi. La dottoressa Asher tratta una paziente che sostiene di avere forti dolori a causa di un’endometriosi. Le analisi scarteranno, però, questa ipotesi e la dottoressa Asher si troverà di fronte a un dilemma che la toccherà molto da vicino. Will e Maggie si occupano di un ragazzo, un bravo ragazzo, che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, prendendosi una pallottola e rischiando un’accusa molto grave, ma lui sostiene la propria innocenza. Infine, il dottor Lieu arriva in pronto soccorso con un amico, caduto mentre stava allenandosi su una parete artificiale.

Chicago Med 8 streaming

Chicago Med 8 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago Med: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Chicago Med basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoMed, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago Med segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago Med: link utili