Fast and Furious 9 film stasera in tv 26 settembre: cast, trama, streaming

Fast and Furious 9 è il film stasera in tv lunedì 26 settembre 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fast and Furious 9 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Fast and Furious 9

USCITO IL: 18 agosto 2021

GENERE: Azione

ANNO: 2021

REGIA: Justin Lin

CAST: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Cena, Tyrese Gibson, Lucas Black, Michael Rooker, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Cardi B, Helen Mirren, Charlize Theron, Vincent Sinclair

DURATA: 145 Minuti

Fast and Furious 9 film stasera in tv: trama

Il nono capitolo della celeberrima saga action vede ancora protagonista Dominic Toretto (Vin Diesel) che adesso si è ritirato in campagna con Letty Ortiz (Michelle Rodriguez) e suo figlio, il piccolo Brian. Ma i compagni di sempre sono pronti a rintracciarli per richiamarli in azione: bisogna ostacolare il piano diabolico di Jakob (John Cena), il fratello rinnegato di Dom, determinato a dimostrare la propria superiorità. La nuova minaccia vedrà Dom costretto a confrontarsi con il suo passato per salvare il futuro…

Fast and Furious 9 streaming

Fast and Furious 9 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Fast and Furious 9 film stasera in tv: trailer

