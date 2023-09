Godzilla vs Kong film stasera in tv 28 settembre: cast, trama, streaming

Godzilla vs Kong è il film stasera in tv giovedì 28 settembre 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Godzilla vs Kong film stasera in tv: cast

La regia è di Adam Wingard. Il cast è composto da Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Alexander Skarsgård, Eiza González, Lance Reddick, Kyle Chandler, Jessica Henwick, Brian Tyree Henry, Demian Bichir, Julian Dennison, Shun Oguri.

Godzilla vs Kong film stasera in tv: trama

Film kolossal con l’attesissimo faccia a faccia tra due icone del cinema: Godzilla e Kong. Le due leggende arrivano allo scontro finale, una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra. Tutto ha inizio quando Kong e i suoi protettori intraprendono un viaggio irto di pericoli per trovare la vera casa del gigantesco gorilla. Con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale Kong ha stretto un legame forte ed unico. Purtroppo, i nostri si troveranno sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo.

Godzilla vs Kong streaming

Godzilla vs Kong streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Godzilla vs Kong film stasera in tv: trailer

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili