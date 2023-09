Rocky III film stasera in tv 30 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Rocky III è il film stasera in tv sabato 30 settembre 2023 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola diretta da ha come protagonisti . Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Rocky III film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico

ANNO: 1982

REGIA: Sylvester Stallone

CAST: Sylvester Stallone, Carl Weathers, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith, Mr. T, Aldo Silvani, Jan Fried, Hulk Hogan, Tony Burton, Wally Taylor

DURATA: 99 Minuti

Rocky III film stasera in tv: trama

Dopo aver battuto Apollo Creed, Rocky è divenuto il nuovo campione del mondo dei pesi massimi. Il pugile continua a difendere per tre anni il suo titolo ma all’apice della carriera pensa al ritiro. Così dopo aver sfidato in uno show di beneficenza il wrestler ‘Labbra tonanti’ (Hulk Hogan) annuncia di volersi ritirare dal mondo della boxe per dedicarsi alla sua famiglia. Ma durante l’inaugurazione di una statua a lui dedicata dai cittadini di Philadelphia, un giovane pugile afro americano di nome Clubber Lang (Mr. T) lo offende pesantemente, sfidandolo per il titolo.

Ferito nell’orgoglio Rocky decide di sfidarlo ma Mickey, il suo allenatore, glielo sconsiglia perché non vede più nel suo allievo la fame di vittoria. Dopo l’insistenza del puglie, acconsente ugualmente ad allenarlo per l’ultima volta. Prima dell’incontro però Mickey viene colto da un malore e alla fine del match, che Rocky perderà, il vecchio allenatore morirà sotto lo sguardo del suo allievo. Dopo un periodo di crisi, in cui rinnega anche le sue vittorie passate, Rocky incontra Apollo che gli propone di allenarlo e di combattere per la rivincita. Inizialmente il pugile non si allenerà con il massimo impegno ma spronato dalla moglie Adriana (Talia Shire) riprenderà la preparazione atletica con uno spirito nuovo mostrando finalmente gli occhi della tigre!

Rocky III film stasera in tv: curiosità

Come il precedente capitolo della saga, è stato sceneggiato, diretto e interpretato dallo stesso Sylvester Stallone.

L’antagonista di Rocky è James “Clubber” Lang, interpretato da Mr. T, celebre wrestler e ex protagonista del telefilm anni ottanta A-Team.

Rocky III film streaming

Rocky III streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Rocky III film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=CcjvKVfG1sQ

