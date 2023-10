Arena Suzuki dai 60 ai 2000 è il programma musicale stasera in tv mercoledì 4 ottobre 2023 in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Amadeus dall’Arena di Verona. Scopri ospiti e anticipazioni. SCOPRI COSA C’È IN TV

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 stasera in tv su Rai 1: ospiti e anticipazioni

La terza e ultima serata di “Arena Suzuki” dai 60 ai 2000″, dall’Arena di Verona, andrà in onda mercoledì 4 ottobre alle 21.25 su Rai 1. Amadeus, nel ruolo di padrone di casa e di dj, insieme a dj Massimo Alberti, farà ballare il pubblico mettendo al centro della serata le canzoni più rappresentative di cinque decenni di musica italiana e internazionale interpretate dagli artisti originali che hanno firmato quei successi. Sul palco, nell’ultimo appuntamento, anche Natalie Imbruglia, una delle artiste più amate e famose a livello internazionale con successi come “Torn” e “Shiver”, il ritorno dei Kool & The Gang, gruppo simbolo del mitico Studio 54 di New York con i celebri brani “Get down on it” e “Ladies Night”, il duo hip hop norvegese Madcon che nel 2008 ha proposto una versione di “Beggin’” che ha spopolato, George McCrae con “Rock Your Baby”, Stadio con “Grande figlio di puttana”, Howard Jones con “What Is Love”, Valeria Rossi con “Tre parole”, Michele Zarrillo con “Una rosa blu”, Cecilia Gayle con “El Pam Pam”, Mal con “Furia”, Ivana Spagna con “Call me”, The Show, l’unica tribute band ufficiale degli Abba nel mondo, con “Mamma mia”, Pino D’Angiò con “Ma quale idea”, Eiffel 65 con “Blue (Da Ba Dee)”.

Un appuntamento con la musica che si ripete con successo dal 2021 quando, nella prima edizione “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80”, Amadeus per la prima volta alla conduzione sul palco dell’Arena nella “sua” Verona, era tornato dietro la consolle per guidare un nuovo viaggio musicale. La prima e la seconda puntata di “Arena Suzuki dai 60 ai 2000”, andate in onda le scorse settimane, hanno portato l’hashtag #ArenaSuzuki in trending topic su Twitter, con picchi sulle performance dei Blue e di Amedeo Minghi con Mietta.

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 streaming

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

