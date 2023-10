Reazione a catena film stasera in tv 7 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Reazione a catena è il film stasera in tv sabato 7 ottobre 2023 in onda in seconda serata su Rai 1. Il thriller diretto da Andrew Davis ha come protagonisti Keanu Reeves, Rachel Weisz e Morgan Freeman. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Reazione a catena film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Chain Reaction

GENERE: Thriller

ANNO: 1996

REGIA: Andrew Davis

CAST: Keanu Reeves, Rachel Weisz, Morgan Freeman, Joanna Cassidy, Fred Ward, Kevin Dunn, Brian Cox, Johnny Lee Davenport

DURATA: 106 Minuti

Reazione a catena film stasera in tv: trama

Eddie Kasalivich, studente dell’Università di Chicago, lavora a un progetto scientifico che mira a mettere a punto un processo per ricavare energia a basso costo e impatto ambientale. Quando uno dei ricercatori di punta viene ucciso e il progetto rubato, Eddie, insieme alla collega Lily, si ritrova indagato per i crimini e ricercato da FBI e CIA. Eddie e Lily cercano quindi di ritrovare l’invenzione e provare la loro innocenza. Il cast di prestigio non salva una pellicola a tratti veramente noiosa.

Reazione a catena film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato nei musei di Storia Naturale e quello di Scienza e Industria di Chicago in modo che la combinazione degli ambienti creassero un museo fittizio di Washington.

Prima di cominciare a girare, Keanu Reeves si è infortunato a collo e schiena durante una partita di hockey. Per questo nel film l’attore non appare in forma come negli anni ’90, ma piuttosto appesantito.

Keanu Reeves e Rachel Weisz in una scena sono entrambi vestiti e l’attrice è in una vasca da bagno. Anni dopo ripeteranno una scena decisamente simile in Constantine (2005).

Reazione a catena streaming

Reazione a catena streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Reazione a catena film stasera in tv: trailer

