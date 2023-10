IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE 3 PRIMA PUNTATA. Da lunedì 9 ottobre 2023 torna su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Imma Tataranni Sostituto Procuratore 3: trama e anticipazioni 9 ottobre 2023

Imma Tataranni Sostituto Procuratore 3 trama. Nella frazione La Martella è stata uccisa la diciottenne Fatima Sarkam, figlia di immigrati bangladesi. La stampa insinua che a ucciderla siano stati suo padre e suo fratello per difendere l’onore di casa, dopo che si era opposta a un matrimonio combinato. Si scopre però che le cose non sono andate così. I contrasti fra Fatima e la sua famiglia si rispecchiano in qualche modo anche nelle incomprensioni fra Imma e Valentina, che a Napoli affronta il difficile esame di letteratura orientale. A complicare il tutto, l’arrivo di sua nonna Filomena, andata fin là per controllare come se la cava la nipote nella grande città. Ed è Filomena a scoprire che Valentina nasconde qualcosa ai genitori. Così come tutti gli altri: Diana, sempre più insoddisfatta, non le ha mai detto di essersi iscritta all’app d’incontri; Pietro le nasconde l’amicizia sempre più intima con Sara; e Calogiuri che continua segretamente a indagare sulla morte di Romaniello. Quando Imma lo scopre gli farà una sconcertante rivelazione.

Imma Tataranni Sostituto Procuratore streaming

Imma Tataranni Sostituto procuratore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

