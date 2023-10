Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto film stasera in tv 10 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto è il film stasera in tv martedì 10 ottobre 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto: cast

La regia è di Riccardo Milani. Il cast è composto da Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, Luca Argentero, Sarah Felberbaum.

Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto: trama

Tre anni dopo la fine della loro storia, le vite di Giovanni e Monica si scontrano di nuovo. Mentre Alessio e Agnese si ritrovano in un pub di Londra, in quel di Roma Monica finisce in carcere grazie alle gemelle cleptomani. L’unica persona che la può aiutare a uscire da questa situazione è Giovanni, attualmente impegnato con la giovane Camilla e in un progetto di recupero di uno spazio in periferia. Nonostante i loro caratteri opposti, tra i due sembra che questa volta stia per nascere una vera storia d’amore, così decidono di rivelare al mondo la loro relazione e il modo migliore per farlo è organizzare un pranzo a Coccia di Morto con tutta la famiglia.

Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto: curiosità

Il film è il seguito di Come un gatto in tangenziale.

Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto streaming

Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Zj4AlFHalrw&ab_channel=VisionDistribution

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili