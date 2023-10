Godzilla II King of the Monsters film stasera in tv 12 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Godzilla II King of the Monsters film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 30 maggio 2019

GENERE: Azione, Avventura

ANNO: 2019

REGIA: Michael Dougherty

CAST: Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Sally Hawkins, Bradley Whitford, Zhang Ziyi, Thomas Middleditch, Charles Dance, O’Shea Jackson Jr., Aisha Hinds

DURATA: 132 Minuti

Godzilla II King of the Monsters film stasera in tv: trama

In Godzilla II King of the Monsters vedremo il tentativo eroico dell’agenzia cripto-zoologica Monarch e dei membri che la compongono, di affrontare una batteria di mostri dalle dimensioni impressionanti, tra i quali il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi estrema, Ghidorah dalle tre teste. Quando queste antiche super specie, ritenute fino ad allora soltanto delle leggende, torneranno alla vita, combatteranno per la supremazia mettendo a rischio l’esistenza della razza umana.

Godzilla II King of the Monsters recensione

Questo nuovo capitolo cinematografico dell’universo MonsterVerse di Warner Bros è un film di avventura epica ed azione che mette a confronto Godzilla con alcune delle creature mostruose più conosciute della storia popolare. La regia è di Michael Dougherty e nel cast troviamo tra i protagonisti Kyle Chandler, la candidata all’Oscar® Vera Farmiga e Millie Bobby Brown al suo debutto cinematografico; Bradley Whitford; la candidata all’Oscar® Sally Hawkins; Charles Dance; Thomas Middleditch; Aisha Hinds; O’Shea Jackson Jr.; i nominati all’Oscar® David Strathairn e Ken Watanabe, insieme alla candidata ai Golden Globe Ziyi Zhang.

Godzilla II King of the Monsters film stasera in tv: curiosità

Il film segna il debutto cinematografico di Millie Bobby Brown.

E’ il trentacinquesimo film dedicato a Godzilla. Dovrebbe essere in programma per il 2020 un sequel del film che vedrà lo scontro tra Godzilla e King Kong.

In questo nuovo capitolo ci sono 3 nuovi Kaiju , mostri nati dall’immaginazione di team creativi giapponesi a partire dal dopoguerra. Si tratta di Rodan, Mothra e King Ghidorah.

, mostri nati dall’immaginazione di team creativi giapponesi a partire dal dopoguerra. Si tratta di Rodan, Mothra e King Ghidorah. Godzilla ha ricevuto un leggero rinnovamento nella struttura: le sue placche dorsali hanno una forma leggermente diversa, più frastagliata e con maggiori sporgenze. Anche gli artigli delle dita dei piedi sono più lunghi e curvi. La sua pelle appare più ruvida e rugosa mentre la coda è più arrotondata. Inoltre, il colore degli occhi cambia e quando usa il suo respiro atomico, diventa di un blu brillante.

I loghi della Warner Brothers e della Legendary Pictures e il titolo del film sono ombreggiati da un blu luminescente simile al bagliore delle scaglie di Godzilla e dei suoi occhi quando attacca.

Godzilla II King of the Monsters streaming

Godzilla II King of the Monsters streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Godzilla II of the Monsters film stasera in tv: trailer

