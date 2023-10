FBI Most Wanted trama episodi 15 ottobre 2023 su Italia 1

FBI MOST WANTED TRAMA EPISODI. La serie tv spin-off del telefilm FBI trasmesso sulla CBS va in onda in chiaro su Italia 1 domenica 15 ottobre 2023 su Italia 1. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

FBI Most Wanted trama stagione 4 episodio 18 Rangeland. Nello stato del Wyoming, due agenti dell’Agenzia della Gestione del Territorio, si recano da un allevatore locale, un tale Will Dewey, per eseguire un mandato di confisca del bestiame: il proprietario ha un debito nei confronti dello Stato di piu’ di cento mila dollari. Will uccide gli agenti e non sapendo come risolvere la situazione si rivolge al fratello Cole. Charlie, il tuttofare del ranch, che ha assistito all’omicidio, gli consiglia di rivolgersi alla polizia, ma Cole non e’ d’accordo e lo uccide. I due fratelli rapiscono anche Molly, lo sceriffo, e un funzionario dell’Agenzia del territorio, Ken Garrett con l’intenzione di processarli e giustiziarli.

FBI Most Wanted trama stagione 4 episodio 19 Un nuovo inizio. Lauren Baxter, una giornalista e conduttrice televisiva viene uccisa da uno sconosciuto. Remy e la squadra, visionando i filmati delle telecamere, notano che l’assassino ha sottratto alla vittima il suo portatile. L’assassino è un certo Miles Maddox. Il portatile rubato alla giornalista contiene nomi e dati relativi a una indagine condotta sulla Tredate Pharmaceuticals. Maddox è malato di lupus, come lo e’ sua moglie, e riesce a sopravvivere grazie a un medicinale, che negli ultimi anni la casa farmaceutica ha deciso di rendere disponibile ad un prezzo triplicato.

FBI Most Wanted streaming

FBI Most Wanted streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

