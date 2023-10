Law & Order Special Victims Unit trama episodi 15 ottobre 2023 su Italia 1

Law & Order Special Victims Unit va in onda stasera in tv domenica 15 ottobre 2023 in seconda serata su Italia 1. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Law & Order Special Victims Unit 23 trama episodio 20 Credevi nei miracoli? Quando uno studente denuncia la scomparsa di una ragazza, la squadra si trova a dover interrogare un fidato amico di famiglia. I nostri riusciranno a trovare le risposte che cercano? Con quali conseguenze? Nel frattempo, Olivia riceve una sorpresa per la festa della mamma.

Law & Order Special Victims Unit 23 trama episodio 21 Confessa i tuoi peccati per essere libero. La squadra è alle prese con un caso a dir poco spinoso: l’unico indizio è rappresentato da una confessione resa a un sacerdote. Quindi un segreto inviolabile. Carisi dovrà trovare una via alternativa per provare la colpevolezza del suo sospettato e non sarà facile. Nel frattempo, decisa a fare ammenda per alcuni errori del passato, Benson decide di incontrare un vecchio amico.

Law & Order Special Victims Unit streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

