I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 4 PRIMA PUNTATA. Con le puntate inedite della quarta stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento lunedì 23 ottobre 2023. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

I Bastardi di Pizzofalcone 4 prima puntata: trama e anticipazioni 23 ottobre 2023

I Bastardi di Pizzofalcone 4 trama prima puntata. Abbiamo lasciato Lojacono legato e insanguinato alla fine della terza stagione. E in quell’hangar deserto lo ritroviamo, mentre viene sottoposto alle torture più efferate. Che cosa gli è successo? Chi lo ha rapito e perché? E quale sarà il destino che gli toccherà in sorte? Rocco Squillace, un misterioso nemico del passato ha deciso di vendicarsi. E la sua vendetta è più crudele della morte: Lojacono è condannato a essere solo e reietto, accusato di corruzione, senza più la possibilità di contattare le persone a lui più care. Squillace lo minaccia di ammazzare Marinella se solo si avvicina a lei o ai colleghi di Pizzofalcone. Imbottito di stupefacenti e abbandonato al suo destino, Lojacono sarà costretto a una vita ai margini mentre tutti piangono la sua morte. In preda al delirio e al dolore dell’astinenza, Lojacono farà di tutto per rimettersi in piedi in un viaggio ai confini della legge. Ma si renderà conto che gli unici al mondo che potranno dargli una mano sono i suoi fidati colleghi di Pizzofalcone. Marinella e la sua amata Piras resteranno all’oscuro di tutto; se solo dovessero rendersi conto che Lojacono è ancora vivo, Squillace – che le tiene sempre d’occhio – darebbe seguito alle sue minacce.

I Bastardi di Pizzofalcone 4 streaming

I Bastardi di Pizzofalcone 4 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

I Bastardi di Pizzofalcone: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction I Bastardi di Pizzofalcone basta andare sull’hashtag ufficiale #IBastardiDiPizzofalcone4 #IBastardiDiPizzofalcone #IBDP4, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su I Bastardi di Pizzofalcone segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

I Bastardi di Pizzofalcone: link utili