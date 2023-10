Amore Bugie e Calcetto film stasera in tv 27 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Amore Bugie e Calcetto Guardians è il film stasera in tv venerdì 27 ottobre 2023 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Amore Bugie e Calcetto film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Amore, bugie & calcetto

USCITO IL: 4 aprile 2008

GENERE: Commedia

ANNO: 2008

REGIA: Luca Lucini

CAST: Claudio Bisio, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi, Andrea De Rosa, Chiara Mastalli, Max Mazzotta, Andrea Bosca, Marina Rocco,

DURATA: 115 Minuti

Amore Bugie e Calcetto film stasera in tv: trama

Ogni settimana degli amici si incontrano per giocare la loro immancabile partita di calcetto. I loro ruoli nella vita e nel gioco hanno le assonanze. Vittorio resistente all’attacco; Lele un mediano che corre sempre anche nella vita; Adam, figlio di Vittorio in porta anche nella vita; Piero che pianifica tanto il gioco quanto l’amore, Filippo che colpisce duro; il Venezia in perenne riserva, e il Mina, giocatore in pensione. Ma nel gioco come nella vita spesso un imprevisto o un fallo possono fare la differenza. Nuovi avvenimenti nelle loro vite li porteranno a ridefinire i loro ruoli in campo e fuori.

Amore Bugie e Calcetto film stasera in tv: curiosità

Il tema musicale del film è il brano Ci Parliamo Da Grandi di Eros Ramazzotti.

Alla fine del film i protagonisti affrontano gli Old Boys, una squadra di ex calciatori professionisti. Tra i membri ci sono Mannini, Schillaci, Rizzitelli, Ivano Bonetti, Mannari e Tacconi. L’allenatore è Gigi Maifredi.

Giulio Manfredonia nel 2008 ha diretto Si può fare, un altro film che ha diverse analogie con Amore Bugie e Calcetto. Claudio Bisio, Giuseppe Battiston e Andrea Bosca hanno recitato infatti in entrambi i film. Inoltre il personaggio di Bisio si chiama Trebbi in tutte e due i film.

Amore Bugie e Calcetto streaming

Amore Bugie e Calcetto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Amore Bugie e Calcetto film stasera in tv: trailer

